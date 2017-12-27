Презентация о карьере в ПО Azərikimya в Бакинской высшей школе нефти (ФОТО)

2017-12-27 10:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Представители руководства этилен-полиэтиленового завода производственного объединения "Azərikimya" – заместитель директора Натиг Бейдуллаев, главный метролог Зейнал Гулиев и начальник отдела кадров Мехри Асадова – побывали в Бакинской высшей школе нефти (БВШН), где провели встречу со студентами вуза, сообщает БВШН в среду.

Главной целью встречи было ознакомить будущих инженеров с работой предприятия, а также предоставить им подробную информацию о возможностях трудоустройства.

Принимая гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов проинформировал их о последних достижениях и успехах в деятельности Высшей школы. Затем состоялась встреча со студентами, обучающимися по специальности «инженер по автоматизации процессов» и выпускниками вуза по этой специальности.