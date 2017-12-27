В Барде полицейский тяжело ранил жену

2017-12-27 10:46 | www.oxu.az | 5

В Барде произошла поножовщина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, вчера вечером житель села Алиянлы Бардинского района Севиндик Шукюров 1987 г.р. нанес многочисленные ножевые ранения своей супруге, 30-летней Анжелике.

Сообщается, что преступление было совершено на почве ревности.

Севиндик Шукюров является инспектором Дорожно-патрульной службы Главного управления Государственной дорожной полиции. После произошедшего он сдался сотрудникам правоохранительных органов.

По факту возбуждено уголовное дело.