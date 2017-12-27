В Армении оппозиция жестко раскритиковала бюджет Еревана

2017-12-27 10:36 | www.trend.az | 5

Бюджет Еревана на 2018 год принят с дефицитом в 48 миллионов драмов (около 100 тысяч долларов).



Отмечается, что Совет старейшин Еревана проголосовал за принятие дефицитного бюджета. "За" проголосовали 47 старейшин, против - 16. Таким образом, запланированный доход составляет 80 миллиардов 189 миллионов 969 тысяч драмов (около 166,5 миллиона долларов). Расходов планируется на 48 млн драмов (около 100 тысяч долларов) больше, то есть, 80 млрд 237 млн 969 тысяч драмов (166,57 миллиона долларов), пишут армянские СМИ.



Оппозиция посчитала, что городской бюджет "перезагружен декоративными расходами", а важные вопросы при этом игнорируются.



В свою очередь Марине Хачатрян от партии «Абрикосовая страна» считает «неразумным» запланированное в 2018 году приобретение флагов на сумму в размере 45 миллионов драмов (почти 93,5 тысячи долларов). Она также коснулась средств, которые планируется выделить на загранпоездки. Кроме того, по словам Хачатрян, около 150 тысяч долларов планируется потратить на приобретение канцелярских товаров и одежды.

«То есть, можно полагать, что мэр Еревана Тарон Маргарян за счет городского бюджета приобретает себе брендовый костюм под видом канцелярских принадлежностей», - заявила она.

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