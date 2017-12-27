Госоператоры связи Азербайджана перешли на усиленный режим работы

2017-12-27 10:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения бесперебойной работы сетей связи телекоммуникационные узлы госоператоров связи Азербайджана в праздничные дни будут работать в усиленном режиме, сообщил Trend в среду источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, структурным подразделениям министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана поручено обеспечить в праздничные дни бесперебойную работу по предоставлению услуг связи, интернета, телевидения, радио- и почтовой связи.

Ведомство также поручило принять дополнительные меры для обеспечения удобства абонентов, усилить службу безопасности и привести в готовность аварийные бригады для оперативного устранения возможных проблем.

В связи с праздниками Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира, с 31 декабря по третье января (включительно) в Азербайджане объявлены нерабочими.