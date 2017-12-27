Necdet Ünüvar:“Bağımlılıkla mücadele, sadece kanuni düzenlemelerden ibaret olmamalı”

2017-12-27 10:52 | www.trend.az | 0

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, hükümetin, daha huzurlu bir toplum için bağımlılıkla mücadeleye yıllardır büyük önem verdiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde, Etlik Zübeyde Hanım Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Bağımlılıktan Kurtul, Sağlıklı Yaşa” konulu sempozyumda konuşan Ünüvar, bağımlılığın, günümüzün en önemli problemlerinden biri olduğunu ifade etti.

Ünüvar, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Elif Güler Kazancı ile çok sayıda akademisyenin katıldığı sempozyumda, “Artık devir değişiyor. İnsan ve insanlık gelişiyor. Hayatımız kolaylaşıyor. Bizler adeta daha steril bir hayatımız olsun istiyoruz. Ancak hayat öyle değil. Hayatın bu kadar kolaylaştırıcı unsurlarla bezendiği bir çağda, yaşadığımız en küçük zorlukta o zorluklardan kaçmaya çalışıyoruz. Adeta hayatımız kolaylaşıyor ama bizim direncimiz azalıyor. Ve hayatımızı kolaylaştıran şeyler bizi kısa zamanda kendine bağımlı yapabiliyor” ifadelerini kullandı.

Bağımlılığın günümüzde çok geniş bir kapsamı olduğunun altını çizen Ünüvar, şöyle devam etti:

“Eskiden ‘bağımlılık’ dediğimizde akla sadece uyuşturucu gelirdi. Sigara bile akla gelmezdi. Ama şimdi karşımıza başka bağımlılık unsurları geliyor. Çünkü yaşadığımız süreç, bizi kendisine tutsak edecek yeni ürünler üretiyor. Bunlardan biri de teknoloji. Hepimizin evinde, cebinde bir akıllı cihaz var. Çocuklarımızın elinde var. O olmadığı zaman kendimizi eksik hissediyoruz. Çünkü gideceğimiz filmi, otobüs veya uçak biletini, başka birçok organizasyonu internet üzerinden ve akıllı cihazlar vasıtasıyla yapıyoruz. Bu bir müddet sonra önü alınamaz bir bağımlılığın da önünü açıyor. Ve karşımıza teknoloji bağımlılığı geliyor. Bunun yanında yine kumar ve alışveriş gibi davranışsal bağımlılıklar var. Bağımlılık çok yönlü ve çok kapsamlı bir kavram.”

“ERDOĞAN, BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYİ KENDİSİNE ŞİAR EDİNMİŞ BİR LİDER”

AK Parti hükümetlerinin, 2002 yılından bu yana özellikle madde bağımlılığına karşı çok yoğun uğraşlar verdiğini kaydeden Ünüvar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o dönem başbakandı. Sayın Erdoğan, madde bağımlılığıyla mücadeleyi kendisi için şiar edindi. 2012 yılına geldiğimizde Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Türkiye’ye gelip, Yeşilay’ın bir programında Sayın Erdoğan’a ‘Tütünle dünyada en iyi mücadele eden ülke’ ödülünü verdi. ‘Mpower’ dediğimiz Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi’nde zikredilen 6 kriterin 6’sını da yerine getiren tek ülke Türkiye’ydi. 6 kriterin 4’ünü yerine getiren bizden başka iki ülke daha vardı. Tütünle bu kadar başarılı mücadele etmiş bir ülkeyiz” diye konuştu.

“TÜTÜN, UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞININ AVLU KAPISI”

Tütünle doğal uyuşturucu arasında yakın bir ilişki olduğunu, tütün kullanımının adeta uyuşturucu bağımlılığının avlu kapısı gibi görüldüğünü dile getiren Ünüvar, “Dolayısıyla sigara ile mücadele ettiğiniz zaman aynı zamanda uyuşturucu ile de mücadele etmiş oluyorsunuz” dedi.

“BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE YÜKSEK KURULU KURULDU”