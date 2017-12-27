Турция закупает российское вооружение, НАТО против

2017-12-27 10:55 | www.oxu.az | 4

Турция купила у России четыре дивизиона ЗРК С - 400 на 2,5 миллиарда долларов.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, передает «Коммерсантъ».

Он подтвердил количество приобретаемых Анкарой дивизионов.

«Да, на 2,5 миллиарда долларов», - сказал Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, министерства финансов России и Турции завершили переговоры о предоставлении Москвой Анкаре кредита на покупку С - 400.

«Осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% от общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года», - добавил он.

Москва и Анкара подписали в середине сентября договор о поставках комплексов С - 400. Этот контракт раскритиковали в НАТО, заявив, что решение Турции помешает ей стать частью единой системы противовоздушной обороны альянса.

В Анкаре на это ответили, что сделка не угрожает альянсу, и объяснили, что обратились к Москве, поскольку не смогли получить аналогичные системы ПВО от стран НАТО. В Кремле же было высказано, что «ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество».

Э.А.

