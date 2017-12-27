Питерская полиция задержала находящегося в розыске азербайджанца – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-12-27 11:05 | www.oxu.az | 4

Мужчина, который ранил ножом водителя автобуса на Октябрьской набережной, задержан.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В среду, около пяти часов утра, сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий на набережной реки Оккервиль задержали водителя иномарки. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что 25 декабря 44 летний Ализаде Мустафаев, уроженец Азербайджана, вместе с неустановленной женщиной напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей. Мустафаев нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами.

Следственные органы СК по городу расследуют уголовное дело по факту покушения на убийство водителя автобуса, перевозившего детей (ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ ).

10:32

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство водителя автобуса, перевозившего детей в Санкт-Петербурге.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает СКР.

25 декабря ходе дорожной ссоры уроженец Азербайджана 44-летний Ализаде Мустафаев вместе женщиной, чья личность пока не установлена, напал с ножом на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области. Его спутница орудовала бейсбольной битой.

Нанеся мужчине множество ранений, Мустафаев скрылся с места преступления на автомобиле Range Rover.

Шофер автобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии.

11:36 (26.12.2017)

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает водителя внедорожника Range Rover, который тяжело ранил ножом водителя автобуса, перевозившего детей.

Об этом Oxu.Az сообщает со ссылкой на пресс-службу УМВД по Петербургу и Ленобласти.

Согласно показаниям очевидцев, все началось с того, что иномарка грубо подрезала автобус. Водители обоих транспортных средств вышли на дорогу для выяснения отношений. В ходе завязавшейся драки водитель джипа выхватил нож и несколько раз ударил им водителя автобуса.

Сразу после этого злоумышленник запрыгнул в свою машину и скрылся с места происшествия. Его личность установили весьма быстро благодаря тому, что лицо и номер машины преступника попали в объектив камеры наблюдения. Преступником оказался гражданин Азербайджана Али Мустафаев. По данным полиции, он является предпринимателем и уже давно проживает в Санкт-Петербурге.

Водитель автобуса с колотыми ранами был срочно доставлен в больницу. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Н.О.

