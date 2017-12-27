AccessBank порадовал детей совместно с ASAN Məktub! (ФОТО)

2017-12-27 10:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - AccessBank совместно с ASAN Məktub провел благотворительную кампанию в одном из районов Азербайджана, сообщает банк в среду.

Расстояние и время не препятствие для того, чтобы дарить радость. Что может быть лучше, чем преодолев расстояния, превратиться в тайных героев детишек и порадовать их маленькие сердца?

AccessBank, с момента своего создания уделяющий особое внимание социальным проектам, на этот раз оказал поддержку проекту ASAN Məktub, чтобы в предверии Нового года подарить радость маленьким детям, проживающим в отдалённых регионах страны.