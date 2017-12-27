Kapital Bank открыл обновленный филиал "Уджар"

2017-12-27 11:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети открыл обновленный филиал "Уджар", говорится в сообщении банка, распространенном в среду.

Филиал, расположенный по адресу г. Уджар, улица Огуз, 44, обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Обновленный филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.