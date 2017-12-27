Depolamanın 'çılgın projesi'nde geri sayım başladı

2017-12-27 11:00 | www.trend.az | 0

Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın katıldığı bir törenle kavernlere (oyuk) gaz basılmaya başlanan Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi, 2018 yılı itibarıyla tüm tedarikçilerin kullanımına açılacak.

BAKAN ALBAYRAK: TARİHİ ÖNEME SAHİP BİR TESİS

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi ve yapımı tamamlanan kamu yatırımlarının açılış töreninde konuşan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye açısından enerji piyasası ve arz güvenliği için tarihi öneme sahip bir tesisin açılışını yaptıklarını söylemişti

Bakan Albayrak, bu şartlara uyan her projeye destek olacaklarını vurgulayarak, "Bunlardan biri olan Türk Akımı projesini sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayesinde Dünya Enerji Kongresinde imzaladık. Arz güvenliği için önemli gördüğümüz yüzer LNG tesisini de Türkiye'ye kazandırmak için bir proje başlattık ve bunun ilk örneğini Aralık'ta Aliağa'da devreye aldık. Bu çalışmalara ek olarak Aksaray Sultanhanı'ndaki tesisimizi açıyoruz." diye konuşmuştu

"DEPOLAMANIN ÇILGIN PROJESİ"

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Burhan Özcan, proje kapsamında Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Aksaray İli, Sultanhanı Beldesi yakınlarında yerin yaklaşık bin 100 ile bin 400 metre altında bulunan tuz yapılarında doğalgaz depolanması amacıyla, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp olan toplam 12 kavern (suni mağara) oluşturulduğunu anlattı.

Özcan, pompa istasyonları, su tankları, borular ve kompresör istasyonları ile depolamatesisinin kurulumunun tamamlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Toplamda 1,2 milyar metreküp yıllık çalışma gazı ve günlük 40 milyon metreküp geri üretim kapasiteli tesisin bir bütün olarak devreye alınması planlanlanıyor. Proje, yaklaşık 700 milyon dolara mal oldu. Cumhurbaşkanı'mız gaz basma işlemini başlatmak suretiyle tesisi hizmete alacak. Tesisteki çalışmalar depolama yapılırken devam edecek. Yakın zamanda tam kapasite ile hizmette olacak. Cumhurbaşkanı'mız çok önemli bir müjdeyi de açılış sırasında verecek. Bu müjde, doğalgaz depolamada dünyada örneği az görülen bir proje olacak. Depolamanın çılgın projesi diyebiliriz."

Bu, Türkiye'nin enerjide arz güvenliği açısından önemli bir adım. Soğuk havalarla birlikte artan doğalgaz ihtiyacının sorunsuz karşılanabilmesi için doğalgaz depoları bir nevi sigorta görevi görüyor.

Şu anda Türkiye'nin 2.84 milyar metreküp kapasiteli Silivri deposu ile 1 milyar metreküplük Tuz Gölü deposu faaliyette. Enerji Bakanlığı'nın hedefinde Türkiye'nin tüketiminin yüzde 20'si kadar depolama kapasitesine ulaşmak var.

2023 sonunda 5.4 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine ulaşması hedeflenen Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kullanım usul ve esasları ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından belirlendi. Buna göre 31 Ocak tarihine kadar BOTAŞ kapasite ilanı yapacak. 15 Şubat 2018'e kadar kapasite başvuruları alınacak ve 1 Mart tarihinde kapasite rezervasyonları yapılacak.

DEPOLAMA ATILIMI

Kendi kaynaklarıyla enerji ihtiyacını karşılayamayan Türkiye, tükettiği doğalgazı ithal ediyor. 2017 yılı Aralık ayında toplam doğalgaz tüketimi 50 milyar metreküpü aşan ülkemiz, Almanya, İngiltere ve İtalya'dan sonra gaz tüketiminde Avrupa'da 4. sırada yer alan önemli bir doğalgaz tüketicisi konumunda; ithalata bakıldığında ise Almanya ve İtalya'dan sonra 3. sırada yer alıyor.

Birçok il artık doğalgazla ısındığından özellikle kış aylarının soğuk günlerinde tüketim artıyor. Buna, elektrik kullanımının artması ile elektrik tüketimi de ekleniyor. Zira tüketilen elektriğin önemli miktarı da gazdan elde ediliyor. Mevsimsel değişiklikler göstermekle birlikte elektrik üretiminin yüzde 33 ilâ 40'ını doğalgazdan sağlıyoruz. Bazı günlerde soğuk hava koşullarının beraberinde getirdiği teknik zorlukların da etkisiyle doğalgaz ihtiyacının karşılanmasında sıkıntı yaşanabiliyor.

Bu duruma Türkiye gibi gaz ithalatı yapan ülkelerin bulduğu kritik çözümlerden biri doğalgazın depolanması. Avrupa ülkeleri ortalama olarak yıllık tüketimlerinin yüzde 20'si oranında doğalgazı depoluyor. Türkiye de doğalgaz depolama tesislerinin kapasitelerinin artırılması ve yenilerinin yapılması konusunda önemli bir atılım içinde.