Туркменистан готовится к выборам в парламент и органы местной власти

2017-12-27 11:13 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В ходе подготовки к предстоящим 25 марта 2018 года выборам депутатов Меджлиса, а также органов местной власти - членов велаятских (областных), этрапских (районных) и городских халк маслахаты, генгешей началось формирование избирательных комиссий, сообщает в среду ЦИК страны.

Созданы 240 избирательных округов - по 40 в каждом велаяте (области) и городе Ашхабаде. По выборам членов этрапских, городских халк маслахаты в каждом этрапе и городе созданы по 20 избирательных округов – в общей сложности 1260: в Ахалском велаяте – 180, Балканском велаяте – 260, Дашогузском велаяте – 220, Лебапском велаяте – 220, Марыйском велаяте – 260, городе Ашхабаде – 120 округов, и определены их территории.

Политическими партиями, общественными организациями, а также инициативными группами граждан организуются совещания и собрания по выдвижению в состав избирательных комиссий своих представителей, большая часть которых – специалисты различных отраслей народного хозяйства, сказано в сообщении.