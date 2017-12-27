Таможенные органы изъяли не задекларированные ювелирные украшения

2017-12-27 11:03 | www.apa.az | 5

Таможенные органы Азербайджана предотвратили вывоз в Россию не задекларированных ювелирных украшений общим весом 181,12 грамма.

Как сообщили АПА-Экономикс в Государственном таможенном комитете, на таможенном посту «Ханоба» в машине Ford Transit с номером 99-GT-210 гражданина Азербайджана, следовавшего в направлении России, во время осмотра был обнаружен сверток с незадекларированными ювелирными украшениями общим весом 181,12 грамма. В частности, были обнаружены 9 комплектов серег и колец, 6 колец и 2 пары серег.

По факту ведется расследование.