В Германии пассажирское судно врезалось в опору моста, 27 человек пострадали

2017-12-27 11:14 | www.trend.az | 5

Пассажирское судно врезалось в опору моста на Рейне в немецком городе Дуйсбург, 27 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

По данным издания, на борту судна Swiss Crystal находилось в общей сложности 129 человек, в том числе 26 членов экипажа. Столкновение с опорой автодорожного моста произошло во вторник вечером, пострадали 27 человек, пять из них получили тяжелые травмы. Пассажиры были эвакуированы на другое туристское судно, экстренные службы позаботились о пострадавших.

Первое судно отбуксировали, носовая часть оказалась сильно повреждена. Всего в операции участвовали около 80 сотрудников экстренных служб. Автодорожный мост временно перекрыт в обе стороны. Причина инцидента выясняется, расследованием займется водная полиция.