В праздничные дни полиция будет работать в усиленном режиме

2017-12-27 11:38 | www.apa.az | 4

В связи с предстоящими праздниками - Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира личный состав органов МВД с 31 декабря 2016 года по 4 января 2018 года будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, в связи с этим министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом с целью обеспечения образцового общественного порядка и безопасности личный состав всех органов и подразделений МВД накануне праздников и в праздничные дни будет работать в усиленном режиме.

В местах празднеств и массового скопления людей будет увеличено число полицейских нарядов. На территории республики для обеспечения общественного порядка и безопасности будут мобилизованы все силы и возможности.

Согласно приказу, накануне праздников и в праздничные дни будет усилена охрана важных объектов жизнеобеспечения, а также дипломатических представительств иностранных государств.