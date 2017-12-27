Неизвестный открыл стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, есть погибший

2017-12-27 11:29 | www.trend.az | 6

Полиция принимает меры по задержанию мужчины, открывшего стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, в результате которой погиб один человек, речь идет предположительно о конфликте между хозяйствующими субъектами, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"В 9.13 на улице Иловайская, дом 20, корпус 1, произошел конфликт между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора. Один из его участников причинил огнестрельные ранения одному из оппонентов. Пострадавший скончался. Полицейские предпринимают меры к задержанию подозреваемого в стрельбе", — сказал собеседник агентства.