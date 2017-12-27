Подарок от азербайджанских актеров детям профессоров (ФОТО)

2017-12-27 11:36 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя в преддверии Нового года станет гостем Бакинского государственного университета, сообщили Trend Life в пресс-службе театра

По случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, коллектив театра выступит с новогодним представлением для детей и внуков профессорского и педагогического состава Университета. Представление "Qoğalın yeni il sərgüzəştləri" ("Новогодние приключения колобка") будет продемонстрировано 30 декабря в 11:00, 13:00 и 15:00

Режиссер-постановщик спектакля – заслуженный артист Ниджат Кязымов, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, над сценической редакций работала Пярвин Нуралиева.

В ролях талантливые актеры Анар Сейфуллаев, Рамиль Мамедов, Гюнель Мамедова, Зульфия Алгусейнова, Ася Атакишиева, Эльшан Шихалиев и другие.