На юго-востоке Москвы нескольких человек взяли в заложники

2017-12-27 11:41 | www.apa.az | 5

Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики на юго-востоке Москвы, где неизвестный открыл стрельбу. Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом предоставил источник в правоохранительных органах.



«Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что полиция оцепила район происшествия.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по столице сообщили, что полиция принимает меры по задержанию мужчины, открывшего стрельбу в здании на юго-востоке Москвы, в результате которой погиб один человек. Речь идет предположительно о конфликте между хозяйствующими субъектами.





