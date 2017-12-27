Министр обороны проверил боеготовность бронетехники в прифронтовой зоне

2017-12-27 11:42 | www.apa.az | 5

Находящиеся в прифронтовой зоне министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в танковых подразделениях.



Как сообщили АПА в Минобороны, после проверки боеготовности и возможностей применения бронетехники министру было доложено, что имеющаяся на вооружении военная техника находится в состоянии боевой готовности.



Осмотрев учебно-тренировочное оборудование в тренажерном комплексе, предназначенном для выполнения экипажами бронетехники упражнений по стрельбе и вождению, министр обороны высоко оценил обучающие возможности центра.



Было отмечено, что в учебном центре с помощью тренажеров проводится совершенствование практических навыков по управлению и боевому применению бронетехники.



Встретившись с личным составом, привлеченным к занятиям в центре, генерал-полковник З.Гасанов передал ему праздничные поздравления Верховного Главнокомандующего, а также наградил отличившихся военнослужащих.