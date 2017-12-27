Министр обороны проверил боеспособность бронетехники в прифронтовой зоне – ФОТО

2017-12-27 11:40 | www.oxu.az | 5

Находящиеся в прифронтовой зоне министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства побывали в танковых подразделениях.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, после проверки боеспособности и возможности применения бронетехники, министру было доложено, что имеющаяся на вооружении военная техника находится в состоянии боевой готовности.

Министр обороны осмотрел учебно-тренировочное оборудование в тренажерном комплексе, предназначенном для выполнения экипажами бронетехники упражнений по стрельбе и вождению, высоко оценил обучающие возможности центра.

Было отмечено, что в учебном центре с помощью тренажеров проводится совершенствование практических навыков по управлению и боевому применению бронетехники.

Встретившись с личным составом, привлеченным к занятиям в центре, генерал-полковник З.Гасанов передал праздничные поздравления Верховного главнокомандующего, а также наградил отличившихся военнослужащих.

Э.Ш.

