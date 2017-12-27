Авиаотряд МЧС ведет поиск трех азербайджанских альпинистов

2017-12-27 11:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Авиаотряд МЧС ведет поиск трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», которые 23 декабря вышли из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага, говорится в сообщении МЧС, распространенном в среду.

Информация о том, что связь с альпинистами прервана, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях вечером 26 декабря. Об этом были проинформированы соответствующие структуры.

О результатах поисковых работ будет сообщено дополнительно.