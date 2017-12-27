Председатель Госкомитета: «Есть необходимость во внутриисламском диалоге»

2017-12-27 11:46 | www.apa.az | 5

«В рамках «Года Исламской солидарности» были проведены очень важные мероприятия. Так, на проводимой в Баку последней международной конференции было принято решение о создании координационного Совета».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на конференции «Свобода слова и религиозные общины» сказал председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы. Конференция была проведена совместно с Государственным комитетом по делам религиозных структур, Советом прессы и религиозной общиной Бакинской мечети Мешеди Дадаш.

М. Гурбанлы сказал, что в Совете будут представлены Управление мусульман Кавказа и Государственный комитет по работе с религиозными структурами, а также представители духовенства различных стран: «В рамках будет положено начало процессу образования «Межкультурный и межрелигиозый диалог». В некоторых регионах мира создаются радикальные группы, которые, используя в своих целях религию, совершают ужасные деяния. В мире есть необходимость в диалоге и сотрудничестве. В частности есть необходимость во внутриисламском диалоге и обсуждениях».