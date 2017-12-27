Минобороны России подсчитало число убитых в Сирии боевиков

2017-12-27 11:49 | www.apa.az | 4

Российской армии в Сирии удалось уничтожить около 60 тысяч боевиков «Исламского государства».

Как сообщает АПА, об этом в интервью газете «Комсомольская правда» рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

По его словам, всего численность рядов ИГ доходила до 70 тысяч бойцов. Герасимов также уточнил, что среди уничтоженных террористов более 2,8 тысячи человек - выходцы из Российской Федерации.

Кроме того, начальник Генштаба рассказал, что всего за период операции в Сирии побывали более 48 тысяч солдат и офицеров. Согласно принятому дополнению к закону «О ветеранах», они являются ветеранами боевых действий. Каждый четвертый награжден или представлен к правительственной награде. Ведомственные награды получили все.

Напомним, 6 декабря Россия объявила о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ. ВКС страны были введены на территорию республики в сентябре 2015 года по просьбе Дамаска. 11 декабря президент России Владимир Путин во время посещения базы в Хмеймиме приказал вывести войска из Сирии.