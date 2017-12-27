Пропавшие в Хыналыге альпинисты: полицейский, фотограф… – ФОТО

2017-12-27 11:50 | www.oxu.az | 5

Установлены личности альпинистов, без вести пропавших в горах Губы.

Как передает Oxu.Az, это Бабур Гусейнов, Намин Буньятов и Фарида Джабраилзаде.

Намин Буньятов занимается промышленным альпинизмом. Он прокладывает и налаживает линии электропередачи в одной из иностранных компаний. Сообщается, что Н.Буньятов покорил несколько горных вершин.

Другая пропавшая альпинистка Фарида Джабраилзаде участвовала в нескольких соревнованиях по альпинизму. Она также увлекается велоспортом и фотографией.

Еще один пропавший без вести член клуба воздушного и экстремального спорта Gilavar - лейтенант полиции Бабур Гусейнов.

Отметим, что трое членов клуба воздушных и экстремальных видов спорта Gilavar 23 декабря отправились из Хыналыга в направлении Туфандага. По словам близких, связь с альпинистами прервалась, когда они двигались по маршруту Шахяъялаг, Махмуддере.

Э.Ш.