В Иране произошло землетрясение, погиб один человек и не менее 57 пострадали

2017-12-27 11:47 | www.trend.az | 5

В результате землетрясения магнитудой 4,2 в иранской провинции Альборз погиб один человек и не менее 57 пострадали. Об этом сообщил глава Организации спасения и помощи иранского Красного полумесяца Мортеза Салими, сообщает IRNA.

Эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты 35,68 градуса широты и 50,93 градуса долготы. Напомним, 21 декабря землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тегеране в 23:27 по местному времени.

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