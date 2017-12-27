Пентагон подсчитал выживших боевиков ИГ в Сирии и Ираке

2017-12-27 11:50 | www.apa.az | 5

На территории Сирии и Ирака остается около тысячи боевиков террористической группировки «Исламское государство».

Как сообщает АПА со ссылкой на lenta.ru, об этом заявил представитель возглавляемой США коалиции полковник Райан Диллон.

Ранее, до появления обновленных данных считалось, что в этих странах осталось менее трех тысяч террористов ИГ.

По словам полковника, коалиция сосредоточила свои действия на том, чтобы «пресекать попытки боевиков предпринимать какие-либо вылазки». Диллон ранее сообщал, что уже удалось отбить 98 процентов территории, захваченной ИГ в Ираке и Сирии.

Спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк заявил, что боевые действия в Сирии могут продлиться еще несколько месяцев. При этом он отметил, что американцы останутся в этой стране до полного разгрома экстремистов. Чиновник также напомнил, два года назад в рядах боевиков «Исламского государства» насчитывалось более 40 тысяч боевиков из 110 стран мира.

12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что его страна добилась победы над ИГ в Сирии и Ираке.

За шесть дней до этого о полном освобождении Сирии от боевиков ИГ объявила Россия. ВКС страны были введены на территорию республики в сентябре 2015 года по просьбе Дамаска. 11 декабря президент России Владимир Путин во время посещения базы в Хмеймиме приказал вывести войска из Сирии.