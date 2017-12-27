В Беларуси повысили зарплаты некоторым врачам

2017-12-27 11:48 | www.trend.az | 5

В Беларуси повысили зарплаты некоторым врачам. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты №85 от 11 декабря 2017 года, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.



Повышение тарифных окладов касается врачей-экспертов медико-реабилитационных экспертных комиссий (МРЭК), в том числе председателей МРЭК, врачей-экспертов РНПЦ медэкспертизы и реабилитации, в том числе заведующего консультативно-поликлиническим отделением. Врачам с высшей квалификационной категорией оклады повышаются на 50%. При первой квалификационной категории повышение составит 40%, второй - 30%.



Медработникам, имеющим среднее специальное медобразование, за выдачу (введение) пациентам, больным туберкулезом, противотуберкулезных лекарственных средств и контроль их приема также установлена доплата. В амбулаторных условиях госорганизации здравоохранения повышение идет за каждого пациента в размере 5% тарифной ставки 1-го разряда, но не более 10% тарифной ставки 1-го разряда в день независимо от количества пациентов. При выходе (выезде) медработника по месту жительства пациента: за каждого больного - в размере 10% тарифной ставки 1-го разряда, но не более 20% тарифной ставки 1-го разряда в день независимо от количества пациентов.



Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.