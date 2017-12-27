Заявки на покупку азербайджанской продукции на портале Azexport сделаны почти на $500 млн

2017-12-27 11:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В 2017 году на портал Azexport для приобретения азербайджанской продукции поступили заявки почти на 500 миллионов долларов, сказал в среду исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымлы на пресс-конференции, посвященной итогам года.

По его словам, более точные данные будут известны через несколько дней, но уже сейчас можно сказать, что портал оправдал надежды.

"Посредством портала Azexport в 2017 году были экспортированы хлопок, трикотаж, куриные яйца, птичье мясо и другая продукция. Кроме того, на основе уже поступивших заявок предприниматели могут заранее планировать свое производство на следующий год", - отметил Гасымлы.