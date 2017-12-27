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Российский экстремал подготовил репортаж об Азербайджане – ВИДЕО

2017-12-27 12:00 | www.oxu.az | 5

Очередная программа российского ведущего-экстремала Тимофея Баженова «Рейтинг Баженова. Дикарь. Экипаж», выходящая на канале «Моя Планета», вновь была посвящена Азербайджану.

Тимофей Баженов - известный российский телевизионный журналист, экстремал, зоолог, автор и ведущий программ «Дикий мир», «Сказки Баженова», «Рейтинг Баженова», выходящих на российском телевидении.

Журналист и телеведущий Тимофей Баженов еженедельно совершает экстремальные путешествия, чтобы сделать уникальные кадры и познакомить зрителей с миром дикой природы. Новый цикл «Рейтинга Баженова. Могло быть хуже» – это программы для тех, кто любит пощекотать себе нервы. Для съемок было придумано около 300 опасных для жизни экспериментов.

Oxu.Az представляет вашему внимания два выпуска об Азербайджане.

Э.А.

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