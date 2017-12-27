Полиция переходит на усиленный режим работы

2017-12-27 12:14 | www.oxu.az | 5

В связи с предстоящими праздниками Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира личный состав органов МВД с 31 декабря 2016 года по 4 января 2018 года будет работать в усиленном режиме.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Рамиль Усубов.

Согласно приказу, с целью обеспечения образцового общественного порядка и безопасности в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом личный состав всех органов и подразделений МВД накануне праздников и в праздничные дни будет работать в усиленном режиме.

В местах празднеств и массового скопления людей будет увеличено число полицейских нарядов. На территории республики для обеспечения общественного порядка и безопасности будут мобилизованы все силы и возможности.

Согласно приказу, накануне праздников и в праздничные дни будет усилена охрана важных объектов жизнеобеспечения, а также дипломатических представительств иностранных государств.

Э.Ш.

