На юго-востоке Москвы нескольких человек взяли в заложники (Обновлено)

2017-12-27 12:08 | www.trend.az | 5

Стрельбу на территории фабрики в Москве устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк СК РФ.

"Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", — сказано в релизе.

В настоящее время, как указывают в ГСУСК, "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании".

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные оборот оружия".

12:04 (GMT+4) По меньшей мере два человека ранены при стрельбе на фабрике на юго-востоке Москвы, сообщил в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным источника, полиция пока не проникла здание, где предположительно находятся злоумышленник и раненые.

11:45 (GMT+4) Несколько человек удерживаются в заложниках в здании фабрики на юго-востоке Москвы, где неизвестный открыл стрельбу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.