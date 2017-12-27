В Москве директор фабрики расстрелял посетителей

2017-12-27 12:26 | www.oxu.az | 5

Неизвестный открыл стрельбу в здании фабрики на юго-востоке Москвы и убил человека. По неподтвержденным данным, открыл огонь по посетителям из ружья директор фабрики.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

По предварительным данным, в результате происшествия есть раненые.

«Полиция принимает меры по задержанию преступника», - отметили в главке.

По данным источника ТАСС, в здании, где произошла стрельба, несколько человек захвачены в заложники. На место происшествия направлены подразделения спецназа и ОМОН.

Фабрика находится в районе Люблино, на Иловайской улице.

C.Б.

