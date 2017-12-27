В прифронтовой зоне строятся военные объекты

2017-12-27 14:37 | www.apa.az | 5

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, продолжаются строительные работы в воинских частях.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, руководство Министерства Обороны побывало на нескольких строящихся военных объектах в прифронтовой зоне.



Осмотрев территории, на которых ведется строительство, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил ход строительных работ и дал соответствующие указания.