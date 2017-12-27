За 12 лет деятельности Ипотечного фонда кредиты получили более 21 тыс. семей

2017-12-27 14:40 | www.apa.az | 6

В этом году около 3 тыс. граждан Азербайджана решили жилищные проблемы через ипотечные кредиты по гослинии.

Как сообщили АПА-Экономикс в Ипотечном фонде, 2017 году за счет средств фонда выданы кредиты на общую сумму 194 млн. манатов. В целом за 12 лет деятельности организации более 21 тыс. семей получили возможность улучшить свои жилищные условия, а общая сумма кредитов составила 930 млн. манатов. Из них кредиты на 276 млн. манатов были выданы лицам, относящимся к льготным категориям.