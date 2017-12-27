«Золотая операция» на таможне

2017-12-27 12:44 | www.oxu.az | 5

На таможенном посту «Ханоба» был проведен досмотр в машине гражданина Азербайджана, двигавшегося в направлении России.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Государственного таможенного комитета, в ходе таможенного досмотра были обнаружены незадекларированные ювелирные изделия.

В ходе досмотра был обнаружен сверток с незадекларированными ювелирными украшениями общим весом 181,12 г. - 9 комплектов серег и колец и отдельно 6 колец и 2 пары серег.

По факту ведется расследование.

Э.Ш.

