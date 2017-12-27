В 2017 году в Азербайджане было выдано 146 млн манатов льготных кредитов

2017-12-27 16:43 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В 2017 году Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) Азербайджана предоставил бизнесменам льготные кредиты на 146 миллионов манатов, сообщает в среду министерство экономики.

Это составляет 97,3 процента от общего объема льготных кредитов, который НФПП планировал выделить в 2017 году.

Согласно сообщению, эти кредиты предоставлены около 1 953 субъектам предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов общей стоимостью 635,6 миллиона манатов.

Большая часть (65 процентов) выданных кредитов были выделены в регионах Азербайджана, а оставшиеся 35 процентов - в Баку. Около 67,6 процента льготных кредитов были выделены на развитие аграрного сектора, 32,4 процента - на развитие сфер производства и переработки различной промышленной продукции. В 2017 году в эксплуатацию были введены 60 предприятий, построенных за счет выделенных кредитов, еще по 40 предприятиям продолжаются строительные работы.

В рамках делового форума, прошедшего сегодня в поселке Амирджан Сураханинского района Баку, предприниматели получили льготные кредиты на 8,8 миллиона манатов. Эти средства будут направлены на создание агропарка, тепличного комплекса, развитие животноводства, овощеводства, птицеводства, производства окон и дверей и прочие сферы. Реализация этих проектов позволит создать свыше 200 рабочих мест.