Таджикистан поднялся на рейтинге всемирного банка на 5 позиций

2017-12-27 16:43 | www.trend.az | 5

Среди 153 стран мира Таджикистан на 108-ом месте в рейтинге самых лучших стран для ведения бизнеса, составленный американским журналом Forbes, сообщает Khovar.

Рейтинг опубликован 21 декабря на сайте издания.

В графе Таджикистана отмечается, что ВВП республики в прошлом году вырос на 6,9%, население страны составляло 8,5 миллионов человек, ВВП на душу населения – 800 долларов.

Среди стран Центральной Азии сравнительно высокое место в рейтинге занимает Казахстан – 65-ое место. Узбекистан расположился на 99-ом месте, Кыргызстан – на 123-ом месте. Туркменистан в рейтинге отсутствует.

Лучшими странами для ведения бизнеса признаны Великобритания, Новая Зеландия и Нидерланды. Замыкают рейтинг Гаити, Гамбия и Чад.