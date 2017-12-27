Из госбюджета в Азербайджанский ипотечный фонд перечислено в общей сложности 366 млн. манатов

2017-12-27 14:45 | www.apa.az | 5

В 2017 году Азербайджанский ипотечный фонд привлек 265 млн. манатов посредством эмиссии облигаций, осуществил платежи по основному долгу на 65 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, в общей сложности с мая 2009 года АИФ осуществил 13 выпусков облигаций, а объем привлеченных средств составил 655 млн. манатов. Эти средства направлены на финансирование обычных ипотечных кредитов (до 25 лет, 8% годовых). В настоящее время в обращении находятся облигации фонда на 534,6 млн. манатов, что составляет значимую часть внутреннего рынка ценных бумаг.

В 2017 году из госбюджета фонду выделено 50 млн. манатов. С 2005 по 2017 год из госбюджета фонду перечислено в общей сложности 366 млн. манатов.