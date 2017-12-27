Одну из улиц в поселке Поничала вблизи Тбилиси назвали именем Рашида Бейбутова

2017-12-27 15:04 | www.apa.az | 5

В этом году одну из улиц, расположенную в поселке Поничала (Соганлык) вблизи города Тбилиси назвали в честь Рашида Бейбутова.

Как сообщили местному бюро АПА в посольстве Азербайджана в Грузии, об этом 25 июля 2017 года принято решение на заседании городского совета (Сакербуло) Тбилиси.

В посольстве также добавили, что одну из безымянных улиц в 7 микрорайоне Глданского района Тбилиси назвали в честь национального героя Грузии азербайджанца Худу Борчалы.

Отметим, что в ходе исследования, проведенного грузинским корреспондентом АПА местные азербайджанцы сообщили, что в городе нет улицы Рашида Бейбутова. Стало понятно, что причиной неинформированности являлось недостаточное освещение этого события в местных и азербайджанских медиа.