Дорожная полиция о преступлении своего бывшего сотрудника

2017-12-27 12:58 | www.oxu.az | 5

В Главном управлении государственной дорожной полиции МВД Азербайджана внесли ясность в информацию о том, что нанесший в Бардинском районе ножевые ранения своей супруге Севиндик Шукюров - инспектор дорожной полиции.

Как сообщил Oxu.Az начальник отдела управления Кямран Алиев, в настоящее время этот человек не работает в отделении Государственной дорожной полиции Бардинского района:

«Шукюров Севиндик Шамшир оглы работал в Полку дорожно-патрульной службы. За серьезные недочеты в работе несколько лет назад он был уволен из органов внутренних дел».

Э.Ш.

