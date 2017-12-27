В этом году в Азербайджане был проведен 471 допинг-тест - агентство

2017-12-27 16:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В этом году в рамках Национальной антидопинговой программы в Азербайджане был проведен 471 допинг-тест спортсменов, сказала в среду журналистам директор Национального антидопингового агентства Шафаг Гусейнли.

По ее словам, в этом году в гандболе и атлетике было по два положительных допинг-теста, по три - в велоспорте и бодибилдинге и один допинг-тест оказался положительным в тяжелой атлетике.

«Во время проверок кроме положительных результатов были и атипичные результаты, которые считаются сомнительными. Один такой случай был в бодибилдинге», - сказала Гусейнли.

Глава агенства отметила, что из проведенных допинг-тестов 278 были проведены в период вне соревнований, 193 – во время соревнований.

«Дополнительно были созданы биологические паспорта 12 спортсменов. Биологический паспорт спортсмена означает, что в течение года у него минимум трижды берется допинг-тест», - сказала Гусейнли.