Азербайджанские инвестиции в несырьевые отрасли западных областей Казахстана составили $300 млн

2017-12-27 16:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Общий объем азербайджанских инвестиций в несырьевые отрасли экономики западных областей Казахстана за последние годы составил 300 миллионов долларов. Об этом в среду на мероприятии в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном сказал аким (руководитель) казахстанской области Мангистау Ералы Тугжанов, сообщает пресс-служба области.

“Сейчас в Казахстане работают свыше 800 компаний с азербайджанским капиталом, и более 70 казахстанских компаний успешно действуют в Азербайджане. В Мангистауской области зарегистрировано 52 совместных с Азербайджаном предприятий в различных отраслях экономики”, - сказал Тугжанов.

За январь-октябрь 2017 года внешнеторговый оборот Мангистауской области с Азербайджаном составил 41,2 миллиона долларов в общем объеме товарооборота. В том числе экспорт – 26,1 миллиона долларов, импорт – 15,1 миллиона долларов. Товарооборот между двумя государствами составляет около 140 миллионов долларов.

Эльхан Зейналов, глава Генконсульства Азербайджана в Актау, в свою очередь, отметил, что в следующем году планируется открытие большого трансформаторного завода за счет азербайджанских инвестиций в объеме 50 миллионов долларов.

Одним из важнейших аспектов сотрудничества двух стран является транзитный потенциал. Кавказский маршрут, проходящий через Азербайджан, обеспечит Казахстану выход на рынки Европы. В свою очередь Казахстан помогает Азербайджану выйти на рынки Центральной Азии и Китая.

В августе 2015 года по Транс­каспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в Бакинский международный торговый порт Алят прибыл первый контейнерный поезд, следовавший по маршруту Шихэзцы – Достык – Актау – Алят. В ноябре 2015 года в рамках указанного маршрута был запущен второй контейнерный поезд в направлении порт Ляньюньган – Стамбул.