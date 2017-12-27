Путин подал документы в ЦИК

2017-12-27 15:12 | www.apa.az | 6

Президент России Владимир Путин прибыл в Центризбирком для подачи документов, необходимых для выдвижения на выборы главы государства в 2018 году.

Как сообщает АПА со ссылкой на лента.ру, пакет документов у него принимают сотрудники рабочей группы ЦИК.

26 декабря инициативная группа избирателей поддержала самовыдвижение Путина на президентских выборах. В состав группы вошли 30 человек, в том числе вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, телекомментатор Дмитрий Губерниев, певец Иосиф Кобзон, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие.

Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря, документы в Центризбирком необходимо подать до 7 января. Желание побороться за пост главы государства уже изъявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении в президентскую гонку 6 декабря.