Обама рассказал, что скучает по прежней работе

2017-12-27 15:13 | www.apa.az | 5

Барак Обама рассказал, что после ухода с поста президента США радуется тому, что может высыпаться и полностью контролировать свой день.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«Я просыпаюсь позже. И, конечно, прекрасно иметь возможность полностью контролировать свой день, чего у меня не было, когда я был президентом. Тогда у меня был… плотный график. Сейчас я просыпаюсь, принимаю решение о том, как я хочу провести время и что мне нужно сделать. Я чувствую себя свободным. И у меня появилась возможность глубже погрузиться в какие-то вопросы», - сказал Обама в опубликованном в среду интервью британскому принцу Гарри.

«Сейчас я могу проснуться и 45 минут разговаривать с женой, потом могу позволить себе долгий завтрак и уже потом приступать к делам», - добавил он.