Синоптики обещают умеренную погоду

2017-12-27 13:11 | www.oxu.az | 5

В Баку и на Абшеронском полуострове 28 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Местами слабый туман. Юго-западный ветер временно усилится.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 10-14, в Баку ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла.

В районах Азербайджана 28 декабря в основном осадков не ожидается, ночью и утром местами туман. Подует переменчивый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 8-13 градусов тепла.

Э.Ш.

