Путин призвал обратить особое внимание на цены на зерно в свете рекордного урожая

2017-12-27 17:09 | www.trend.az | 5

Президент России Владимир Путин призвал обратить особое внимание на цены на зерно в свете рекордного урожая, чтобы результат блестящей работы аграриев не обернулся для них проблемами. "Нужно поддержать нам производителей сельхозпродукции с тем, чтобы результат их блестящей работы не обернулся для них какими-то экономическими новыми проблемами", - заявил он на заседании Госсовета, передает ТАСС.

"На что нужно сейчас обратить внимание - в связи с рекордным урожаем цены на зерно у нас какие", - подчеркнул глава государства.

"Я понимаю решения, связанные с интервенциями и так далее, - заявил он. - Есть и другие инструменты поддержки и настало время, когда их нужно использовать".