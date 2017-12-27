В Египте повесили 15 боевиков

2017-12-27 15:18 | www.apa.az | 5

В двух египетских тюрьмах, расположенных на севере страны, были казнены через повешение 15 боевиков-исламистов.

Как сообщает АПА со ссылкой на лента.ру, все приговоренные обвинялись убийствах, нападении на военных и подрыве военной техники, совершенные в 2013 году. Тогда египетская армия свергла президента-исламиста Мохаммеда Мурси, а его сторонники из исламистской организации «Братья-мусульмане» были объявлены вне закона.

Казнь стала крупнейшей с 2015 года, когда в один день были повешены шесть осужденных.

24 ноября в мечети рядом с городом Ариш в провинции Северный Синай произошел крупнейший в истории страны теракт, жертвами которого стали более 300 человек, включая 27 детей, 128 получили ранения. Боевики подъехали к мечети на четырех машинах, подорвали взрывное устройство и открыли огонь по прихожанам.

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси заявил тогда, что нападение на культовое сооружение и убийство десятков человек не останутся без ответа.