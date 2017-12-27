Карасин: «Мы заинтересованы в достижении результатов на встрече глав МИД Азербайджана и Армении»

2017-12-27 15:20 | www.apa.az | 6

«Россия приветствует активизацию процесса переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом в интервью «Интерфакс» заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Г.Карасин напомнил об армяно-азербайджанском саммите, посвященном нагорно-карабахскому урегулированию, который состоялся при содействии Минской группы ОБСЕ: «В октябре 2017 года после длительного перерыва в Женеве при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ прошел армяно-азербайджанский саммит, посвященный нагорно-карабахскому урегулированию. На нем было условлено интенсифицировать переговорный процесс и принять дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения конфликтующих сторон. В этой связи сопредседатели провели в ноябре этого года раздельные консультации с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, а в декабре этого года организовали встречу министров в Вене, «на полях» заседания СМИД ОБСЕ. Обсуждались ключевые вопросы урегулирования, по которым к консенсусу пока прийти не удалось. Кроме того рассматривались возможные действия, способствующие деэскалации ситуации в зоне конфликта. Сторонам были переданы конкретные предложения, связанные с расширением миссии наблюдателей ОБСЕ. Министры договорились продолжить разговор по этим и другим вопросам в январе 2018 года с участием «тройки» посредников».



Замминистра также отметил, что в России приветствуют активизацию переговорного процесса, включая предстоящую встречу министров. «Поддерживаем стремление Еревана и Баку к поиску компромиссных развязок на основе имеющихся наработок. Со своей стороны, вместе с партнерами по сопредседательству в Минской группе будем и впредь оказывать посредническое содействие мирному урегулированию затянувшегося конфликта. Эта единая позиция России, США и Франции была четко сформулирована в Совместном заявлении глав делегаций трех стран на прошедшем в начале декабря этого года в Вене заседании министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ» - подчеркнул Г.Карасин.