Эксперт: Незастрахованные вклады в DеmirBank не будут компенсированы

2017-12-27 13:24 | www.oxu.az | 5

Обнародован объем незастрахованных вкладов в закрывшемся ОАО DеmirBank. Выяснилось, что объем не подлежащих компенсации вкладов составляет 28,3 млн манатов.

Отметим, что на 30 сентября 2017 года на счету 66 286 вкладчиков находилось 81,5 млн вкладов, подлежавших компенсации со стороны Фонда. После отзыва лицензии банка 22 декабря 2017 года было проведено предварительное оценивание объема подлежащих компенсации вкладов. По предварительным данным, сумма депозитов, подлежащих компенсации, вместе с процентными доходами, составляет 63,5 миллиона манатов по 55 213 вкладчикам. Размер депозитов 52 732 вкладчиков не превышает 1000 манатов.

Как сказал Oxu.Az экономический эксперт Вугар Байрамов, шансы на возвращение 28,3 незастрахованных вкладов равны нулю:

«Фонд страхования вкладов компенсирует застрахованные вклады. Ответственность за незастрахованные депозиты несет банк. В прошлом году обанкротились 11 банков, удалось вернуть лишь защищенные вклады. Следует признать, что Фонд полностью компенсирует застрахованные вклады».

По словам экономиста, Палата надзора над финансовыми рынками должна сделать реальные шаги в связи с ситуацией с незастрахованными вкладами:

«Во-первых, сумма привлеченных банками вкладов должна соответствовать его платежеспособности или объему активов. Если обязательства превышают активы, незастрахованные вклады вернуть не удастся. Во-вторых, следует усилить ответственность менеджеров банка. Банк привлекает и тратит незастрахованные вклады, а после банкротства не несет за это никакой ответственности. Хотя банк воспользовался этими деньгами и получил прибыль, следовательно, он должен был быть ответственен за их возвращение. В-третьих, следует внести изменения в законодательство в этой сфере. Банк направляет незастрахованные вклады на кредиты. Возвращение незастрахованных вкладов необязательно, однако кредиты, выданные на эти средства, должны возвращаться. Следовательно, погашенный кредит должен быть направлен именно на возвращение незащищенных вкладов».

Наконец, отметил эксперт, очень трудно объяснить причины того, почему после столь широкой пропаганды в СМИ и социальных сетях наши граждане имеют в одном только этом банке 28.3 млн манатов незащищенных вкладов:

«Это вызывает удивление. Из-за 2-3 процентов прибыли люди подвергают опасности свои деньги».

Э.Ш.

