В крови азербайджанских спортсменов нашли следы наркотиков

2017-12-27 13:34 | www.oxu.az | 6

Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) обнародовало результаты допинг-тестов среди спортсменов в этом году.

Как передает Oxu.Az, по словам исполнительного директора AMADA Шафаг Гусейнли, в общей сложности в 2017 году было проведено 402 теста.

Она отметила, что допинг-пробы 2 гандболистов, 2 легкоатлетов, 3 велосипедистов, 3 бодибилдеров и 1 тяжелоатлета оказались положительными.

Ш.Гусейнли заявила, что в крови 9 спортсменов нашли анаболики, 3 - гормоны и модуляторы метаболизма, 2 – диуретиков и других скрывающих веществ, 2 – стимулянтов, 1 – наркотиков.

В отношении спортсменов, в крови которых нашли запрещенные вещества, применили различные санкции.

AMADA пока не назвало имена спортсменов, в крови которых обнаружили следы запрещенных веществ, сообщив лишь, что некоторые из них остались недовольны результатами и подали апелляционную жалобу.

Эльвин Ахмедов

ФОТО: Эхтирам Джаби