Мусульмане Грузии распространили специальное заявление

2017-12-27 15:32 | www.apa.az | 5

Религиозные лидеры Грузии распространили заявление в связи с протекающими в стране последними процессами.

Как сообщает грузинское бюро АПА, в заявлении осуждается любое насилие, совершаемое под прикрытием религии.

В документе отмечается, что терроризм не имеет национальности и религии: «Насилие, угнетение, пытки не имеют никакого отношения к исламу. Ислам - это религия мира и дружбы. Мы призываем всех граждан Грузии, независимо от национальности и религии, сохранить мир и стабильность в стране и объединиться против насилия».

Авторы заявления подчеркивают, что мусульмане Грузии на протяжении веков жили с представителями других конфессий в условиях мира и способствовали развитию страны.

Отметим, вчера грузинские силовики провели спецоперацию в Панкисском ущелье, где проживают чеченцы. В результате операции были задержаны 5 лиц, подозреваемых в террористической деятельности.